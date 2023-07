Che fine ha fatto WRC 2023? Il racing di EA e Codemasters avrebbe subito un rinvio

Secondo le voci di corridoio WRC 2023 sarebbe dovuto uscire a luglio come rivelato dal noto insider billbil-kun, eppure Electronic Arts e Codemasters non hanno ancora annunciato ufficialmente la nuova iterazione del brand, apparentemente sparita nel nulla. Ebbene, sembra ci sarà da aspettare ancora un po'.

Attraverso un nuovo report pubblicato sul portale Dealabs, lo stesso billbil-kun fa sapere che WRC 2023 avrebbe subito un rinvio interno, con il debutto sul mercato spostato di qualche mese sebbene sempre previsto nel corso del 2023. Stando al noto leaker, il lancio del nuovo WRC dovrebbe avvenire prima dell'1 novembre, tuttavia non ci sono per adesso dettagli più precisi in merito ai piani di EA e Codemasters sull'uscita del racing game a base di rally.

Billbil-kun aggiunge inoltre di non conoscere i motivi dietro al posticipo, che comunque dovrebbe essere soltanto di pochi mesi e non oltre il prossimo autunno. In aggiunta l'insider afferma che WRC 2023 arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S attraverso una doppia versione, Standard (comprensiva del solo gioco base) e Champions Edition (che offre anche i contenuti delle Stagioni 1-5). Non è invece prevista alcuna edizione per PS4 e Xbox One.

Intanto si resta in attesa dell'annuncio ufficiale di WRC 2023, che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane: con molta probabilità in quell'occasione scopriremo anche quando il gioco sarà disponibile.