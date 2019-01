WRC 8 annunciato ufficialmente: ecco le prime immagini e scene di gioco

Gli sviluppatori parigini di Kylotonn e il publisher Bigben Interactive presentano ufficialmente il progetto di WRC 8, il nuovo capitolo della simulazione di guida dedicata all'universo delle gare Rally.

All'interno del titolo troveremo tutti i contenuti, le gare, i piloti e le auto che caratterizzano l'edizione 2019 del FIA World Rally Championship. La licenza del campionato mondiale di rally sarà sfruttata a dovere dal team di Kylotonn attraverso la completa riformulazione della Carriera e l'introduzione di un inedito sistema di gestione dinamica del clima.

Grazie anche alla presenza del nuovo motore procedurale che si occuperò di generare sul momento gli effetti meteo affrontati dagli utenti, gli autori transalpini promettono di rendere ancora più realistiche le dinamiche di guida e il motore fisico deputato alla gestione del comportamento degli pneumatici in base al clima e, naturalmente, alle tipologie di terreno affrontate.

Sotto il profilo prettamente contenutistico, all'interno del titolo troveremo 100 prove speciali che si svolgeranno in 14 Paesi e ben 50 squadre tra cui scegliere. Non mancheranno poi le sfide settimanali e una modalità eSports che verrà approfondita da Kylotonn in un secondo momento.

Nel lasciarvi al trailer di lancio di WRC 8 che campeggia a inizio articolo e alle prime immagini di gioco che potete scorrere in calce alla notizia, informiamo chi ci segue che la nuova fatica rallystica targata Bigben è prevista in uscita nel mese di settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.