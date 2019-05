WRC 8 migliora il gameplay grazie al supporto della community WRC eSport

Grazie alla licenza ufficiale del FIA World Rally Championship 2019 e alla sua esperienza negli eSport, la serie WRC sta per tornare con un gameplay incentrato sulla simulazione, con nuove aggiunte come il clima dinamico e una modalità carriera completamente rivisitata.

WRC 8 offrirà inoltre più contenuti che mai con 102 special stage suddivisi nei 14 paesi che ospitano la competizione, e una selezione di auto storiche che hanno lasciato il segno nella gloriosa storia della WRC.

Con l’obiettivo di rifinire il gameplay e le sensazioni di guida del gioco, Bigben e Kylotonn hanno invitato alcuni dei migliori giocatori della community eSport di WRC a provare, per la prima volta in assoluto, una versione alfa di WRC 8. Fisica, grafica, clima, level design, modalità di gioco… tutte le nuove caratteristiche sono state mostrate in anteprima così da ottenere il feedback diretto dei giocatori. Due giorni intensi di lavoro che hanno portato gli sviluppatori a ricevere importanti segnalazioni per la fisica di gioco, che vanno a sommarsi a quelle ricevute dai piloti professionisti.

"Le prime impressioni sono davvero buone. C’è un vero passo in avanti rispetto a WRC 7 e Kylotonn sta migliorando notevolmente nella qualità dei prodotti sviluppati" dichiara Jonathan Jonno Holmes, Finalista 2017 del torneo eSport di WRC.