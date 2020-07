WRC 9 su next gen: KT Racing vuole sfruttare la potenza delle nuove console

WRC 9 è in arrivo su Playstation 4, Xbox One e PC il 4 settembre, ma sono previste in futuro delle versioni del videogioco di corsa anche per Nintendo Switch, PS5 ed Xbox Series X. E' proprio per queste due console che KT Racing ha in programma di sfruttare appieno l'hardware di nuova generazione.

Secondo il Game Director del videogioco, Alan Jarniou, la versione next gen di WRC 9 girerà in 4K nativo ad un minimo di 60Fps, con una fisica di gioco migliorata e texture a risoluzione molto più alta. Oltre a queste performace potenziate, il gioco farà uso di alcune funzioni del controller DualSense, come il feedback aptico e i trigger adattivi, per migliorare il feeling di guida delle auto da corsa.

WRC 9 punta a rifinire ulteriormente la saga e farà uso di caricamenti asincroni per sfruttare al meglio l'SSD delle console di nuova generazione che promette di mettere i giocatori al volante più velocemente che mai. Sappiamo che una delle caratteristiche principale del racing game targato KT Racing è la componente multiplayer ma, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori WRC 9, il gioco avrebbe anche un'altra importante freccia al suo arco di cui non possono ancora parlare. KT Racing e Nacon hanno esteso l'accordo di licenza con WRC fino al 2022: che WRC 10 e 11 siano già in sviluppo?