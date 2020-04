WRC 9: il primo video gameplay conferma l'uscita su PS5 e Xbox Series X

Nacon e KT Racing hanno pubblicato il primo video gameplay di WRC 9, nuovo gioco con licenza ufficiale FIA World Rally Championship. Il filmato conferma il lancio sulle piattaforme di attuale generazione e anche su PS5 e Xbox Series X.

Benoît Gomes, Lead Level Designer di KT Racing, introduce il video con queste parole: "Le strade della Nuova Zelanda sono tra le più belle e più apprezzate della storia del Campionato. Famoso per le sue rapide curve in successione e per il ritmo sostenuto che impone, oltre ai paesaggi mozzafiato, il Rally di Nuova Zelanda offre davvero un’esperienza particolare. Un lungo lavoro di preparazione ci ha permesso di replicare, il più meticolosamente possibile, la lussureggiante vegetazione, le particolari illuminazioni e le uniche viste sull’oceano del posto, così come ovviamente la topografia e la superficie delle strade, per lo più composte da ghiaia. Siamo convinti che i giocatori apprezzeranno prender parte a questa sfida quasi quanto noi abbiamo amato crearla in WRC 9."

WRC 9 uscirà il 3 settembre 2020 su PS4, Xbox One e PC (via Epic Games Store), la data di uscita delle versioni Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch verrà annunciata in un secondo momento, maggiori dettagli sul gioco sono attesi nelle prossime settimane.