WRC Generations annunciato: confermata la data per il nuovo gioco di rally

Attraverso il trailer di presentazione, Nacon annuncia lo sviluppo di WRC Generations, nuovo esponente della serie WRC sviluppato ancora una volta da KT Racing e che promette di elevare ulteriormente il brand abbracciando le novità che coinvolgono il reale mondo del rally e la transizione in corso verso i motori ibridi.

Il produttore conferma inoltre che il titolo sarà disponibile a partire dal 13 ottobre 2022: le piattaforme sulle quali WRC Generations farà il suo esordio saranno PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One, oltre ad approdare su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Gli sviluppatori puntano a rinnovare il gameplay implementando nuove meccaniche e una fisica rinnovata delle auto che possano simulare al meglio le caratteristiche degli engine ibridi, spingendo dunque i giocatori ad adattare il loro stile di guida alle insidie delle nuove tecnologie per massimizzare i risultati in gara.

Tra i contenuti, Nacon conferma la presenza di ben 49 team diversi dalla Stagione 2022, oltre a un totale di 750km di strade percorribili nelle piste sparse attraverso 22 paesi diversi. Presente anche la nuova modalità Leagues, dove i giocatori potranno sfidare online altri utenti di livello simile e progredire nelle graduatorie dopo ogni vittoria. Inoltre, è inclusa la possibilità di creare e gestire il proprio team e prepararlo dunque ad affrontare le sfide di ogni campionato.

Restando sempre in tema giochi di corse, Nacon e KT Racing hanno annunciato il rinvio di Test Drive Unlimited Solar Crown al 2023, cancellando inoltre le versioni PS4 e Xbox One originariamente previste.