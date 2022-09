WRC Generations, il gioco di rally subisce un rinvio: trailer e nuova data di uscita

Il publisher Nacon e gli sviluppatori di Kylotonn hanno annunciato ufficialmente il rinvio di WRC Generations, annunciato lo scorso maggio. Il nuovo gioco di rally, che si apprestava a sbarcare ad ottobre, arriverà in un secondo momento rispetto ai piani originali.

Inizialmente previsto per l'ormai vicino 13 ottobre, WRC Generations sarà invece pubblicato il 13 novembre, quindi ad un mese esatto dalla data precedente. Per la versione Nintendo Switch la data è invece incerta, con Nacon che si è limitata a specificare che arriverà "in seguito" rispetto alle altre piattaforme.

Non si tratta di un rinvio particolarmente importante, ma sicuramente rimane una brutta notizia per i fan del rally che non vedevano l'ora di scendere nuovamente in pista. In compenso, Nacon e Kylotonn hanno offerto un nuovo assaggio del racing game con un trailer inedito che vi abbiamo riportato in cima alla notizia e che vede assoluta protagonista una Peugeot 206 da rally.

Tra le novità principali che potete aspettarvi in questo nuovo capitolo della serie abbiamo i nuovi veicoli ibridi, una nuova fisica del veicolo ancora più realistica, modalità Leghe in cui sfidare gli altri giocatori, nuovo ambiente Rally Sweden con 6 prove speciali nuove di zecca, coondivisione di livree e adesivi con la community, e creazione e gestione del team in gioco.