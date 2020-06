WRC: la licenza del World Rally Championship passa a Codemasters

Codemasters ha firmato un contratto della durata di cinque anni per lo sviluppo in esclusiva di videogiochi basati sulla licenza del FIA World Rally Championship. Lo studio di sviluppo britannico si occuperà anche dell'organizzazione delle competizione eSport legata al franchise.

La serie rallystica è stata curata negli ultimi cinque anni da Kylotonn Games sotto l'egida di BigBen Interactive, e prima ancora da Milestone ed Evolution Studios. Per il primo WRC sviluppato da Codemasters, tuttavia, dovremo attendere l'anno fiscale 2023/2024 (quindi sicuramente anche su PS5 e Xbox Series X), dal momento che l'accordo appena stipulato con la FIA sarà valido dal 2023 al 2027. Fino ad allora il team di DiRT Rally non rimarrà con le mani in mano, e continuerà a lavorare al suo prossimo progetto che vedrà la luce prima di WRC.

Codemasters ha acquisito un'enorme esperienza nello sviluppo di videogiochi rallystici con la serie Colin McRae Rally, nata nel 1998 su PlayStation e proseguita fino ai giorni nostri con il nome di DiRT. Con la serie collaterale DiRT Rally, invece, Codematers ha dimostrato di saperci fare anche con la simulazione. Sarà interessante scoprire quale approccio seguirà nello sviluppo dei futuri giochi WRC.

Nel frattempo, la serie WRC proseguirà sotto le cure di Kylotonn Games. WRC 9 vedrà la luce il 3 settembre su PS4, Xbox One e PC, e successivamente anche su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X.