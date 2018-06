Wreckfest arriverà la prossima settimana in Early Access su PC

Manca una sola settimana al termine dell’Early Access di Wreckfest: il gioco arriverà il 14 Giugno 2018 su PC e il 20 Novembre su PlayStation 4 e Xbox One. In apertura trovate un nuovo trailer di Wreckfest.

Importanti informazioni sul lancio: il prezzo salirà

Con la fine dell’Early Access, Wreckfest è ora il racing game che lo sviluppatore Bugbear ha sempre desiderato da circa 5 anni. Solo grazie all'aiuto di tutti gli appassionati giocatori dell’Early Access, del supporto, dei feedback e della passione, questo titolo è stato finalmente realizzato. Quindi un grande "Grazie!" ad ogni singolo giocatore e a tutti coloro che hanno commentato o partecipato ai sondaggi. Mettere fine all’Early Access significa anche che il prezzo di Wrekfest subirà un rialzo. Fino al 14 Giugno, puoi ancora acquistarlo ad un costo ridotto.

La Backer Car & la Deluxe Edition

Al termine dell’Early Access, la Backer Car arriverà finalmente nel gioco, ma non sarà più disponibile per l’acquisto. Se vedete qualcuno guidarla sappiate che, lui o lei, sono stati nostri supporter! La Deluxe Edition verrà rimossa per un breve periodo ma tornerà con un veicolo unico, la Soundtrack e un esclusivo Wallpaper.