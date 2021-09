Wreckfest: confermato l'arrivo del frenetico racing game su Nintendo Switch

Wreckfest si prepara a sfrecciare senza sosta anche sulla console ibrida di Nintendo. Lo sviluppatore Bugbear Entertainment ha annunciato con un trailer l'arrivo della versione Nintendo Switch del suo racing game di stampo arcade, fissandone anche la finestra di lancio.

Il titolo sarà infatti disponibile nel corso dell'autunno 2021, sia in formato fisico che digitale: tra le feature confermate troviamo il supporto ai 30fps costanti e il multiplayer online fino a un massimo di 16 giocatori, oltre a tutti i contenuti già visti nelle altre edizioni del gioco. L'opera prodotta da THQ Nordic si è distinta per un ritmo adrenalinico delle corse e per la spettacolarità dei suoi incidenti, che a breve potranno essere ammirati ovunque grazie ai vantaggi della portabilità. Per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze potete inoltre leggere la nostra recensione di Wreckfest per PS4, dove lo abbiamo definito l'erede spirituale di classici del genere quali Destruction Derby e FlatOut.

Uscito originariamente su PC durante il 2018, e sbarcato poi su PS4 e Xbox One nell'estate del 2019, dalla primavera del 2020 Wreckfest è disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, proposto con risoluzione 4K e framerate a 60fps. All'appello manca quindi l'edizione Switch, che si farà trovare presto sui nastri di partenza.