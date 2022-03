Wreckfest: l'erede spirituale di Destruction Derby ha una data di lancio su Switch

Dopo essere già approdato su PC, PlayStation, Xbox e Google Stadia, Wreckfest si prepara a seminare caos e distruzione anche su Nintendo Switch. Bugbear Entertainment e THQ Nordic avevano già preannunciato l'arrivo di questa nuova edizione dell'erede spirituale di FlatOut e Destruction Derby, ma oggi ne conosciamo finalmente la data di lancio.

Sviluppatore e publisher hanno confermato che Wreckfest sarà disponibile in formato Nintendo Switch a partire dal 21 giugno di quest'anno. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer ad alto tasso di adrenalina, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia.

Le caratteristiche principali del gioco, oltre alle demolizioni meccaniche realistiche e alla personalizzazione dell'auto, includono lobby da 16 giocatori e il supporto alle modalità torneo offline. Sfortunatamente ci sarà un downgrade dal punto di vista delle prestazioni, dal momento che girerà solo a 30 fotogrammi al secondo, probabilmente a causa delle limitazioni hardware di Nintendo Switch.

Tutti i DLC del gioco pubblicati sulle altre piattaforme saranno resi disponibili anche su Nintendo Switch, inclusi entrambi i Season Pass.

"L'edizione Switch di Wreckfest offre due pack stagionali: il pacchetto della stagione 1 include 20 veicoli folli e iconici, 20 folli decorazioni per il tetto e un pacchetto di personalizzazione dell'auto con nuove protezioni, cerchioni e altro ancora. Il pacchetto della stagione 2 ti garantisce l'accesso a 12 auto aggiuntive".

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Wreckfest.