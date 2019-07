Wreckfest: l'erede spirituale di FlatOut ha una data di lancio su PS4 e Xbox One

Lo sviluppatore Bugbear Entertainment ha ufficialmente annunciato la data di lancio su console di Wreckfeest, il titolo automobilistico arcade considerato come l'erede spirituale di FlatOut e già disponibile dal 2018 su PC.

Wreckfest sarà lanciato su PlayStation 4 e Xbox One il 27 agosto 2019, e sarà distribuito in due versioni differenti: la Standard Edition, venduta al prezzo di 39,99 euro, e la Digital Deluxe Edition, per cui al costo di 59,99 euro vi verrà offerto completo accesso al Season Pass del racing game, all'interno del quale troverete 20 nuove auto e 20 decorazioni aggiuntive con cui personalizzare i vostri bolidi. Oltre a questi elementi già previsti, altre novità andranno progressivamente ad aggiungersi al pacchetto del Season Pass.

In occasione dell'annuncio per console, THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco, in cui possiamo dare uno sguardo al devastante caos a cui potremo dare vita a bordo delle nostre auto da demolizione.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Wreckfest è già disponibile su PC ed arriverà su console PS4 e Xbox One il 27 agosto. Se siete interessati ad approfondire il titolo in tutti suoi aspetti, vi rimandiamo alla Recensione di Wreckfest, in cui noi di Everyeye.it abbiamo premiato il titolo di Bugbear con un ottimo punteggio finale di 8.4.