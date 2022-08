Wreckfest Mobile annunciato: distruzione su iOS e Android con supporto ai controller

Il ricco THQ Nordic Digital Showcase andato in onda il 12 agosto 2022 si è aperto con una rapida carrellata dei nuovi videogiochi curati da HandyGames. A spiccare, tra i tanti, è stato Wreckfest Mobile, porting per dispositivi mobili del gioco di corse arcade ad alto tasso di distruzione sviluppato da BugBear Entertainment.

Sviluppato per dispositivi mobili da HandyGames con il supporto dei creatori originali, Wreckfest Mobile punta ad offrire un'esperienza equiparabile al fratello maggiore per console e PC. Aspettatevi dunque incidenti spettacolari e pezzi di carrozzeria vaganti gestiti da una fisica accurata e realistica, che avrà un bel po' da fare nei percorsi sterrati disseminati di salti e nelle piste con intersezioni. A fare da cornice all'esperienza in gara ci sarà un accurato sistema di upgrade e personalizzazione per le automobili, con la possibilità di modificare l'aspetto e potenziare le performance con parti come filtri d'aria, sistemi di alimentazione, alberi a camme e quant'altro.

L'offerta ludica comprenderà una Modalità Carriera ricca di campionati nei quali accumulare esperienza per acquistare nuove componenti e auto, e una Modalità Multiplayer per sfidare gli amici e i giocatori di tutto il mondo. Completerà il quadro il pieno supporto ai controller per smartphone e tablet, per la miglior esperienza di gioco possibile. Wreckfest Mobile, in arrivo su iOS via App Store e Android via Google Play e Galaxy Store, è ancora privo di una data di lancio, ma intanto potete farvi un'idea sulla grafica guardando il trailer dell'annuncio in apertura di notizia e gli screenshot raccolti nella galleria in calce.