Wreckfest Mobile è ufficialmente disponibile per Android e iOS

In seguito all'annuncio di Wreckfest Mobile, avvenuto nell'ambito del THQ Nordic Digital Showcase di agosto 2022, è giunta l'ora di tornare sull'argomento per via del lancio del gioco su Android e iOS/iPadOS.

Infatti, il porting di HandyGames, realizzato col supporto dei creatori originali, ha portato il titolo arcade ad alto tasso di distruzione sul Play Store di Google (per dispositivi Android) e sull'App Store di Apple (per iPhone e iPad). Il prezzo è di 9,99 euro su Android, mentre sull'App Store il costo sale a 11,99 euro.

La produzione mira a garantire un'esperienza fedele a quanto già visto su PC e console, ovvero a ciò che potete approfondire nella nostra recensione di Wreckfest (uscita ad agosto 2019). I pezzi di carrozzeria vaganti sono insomma di casa, così come non manca una fisica realistica e accurata. Non manca inoltre la possibilità di personalizzare le automobili, così come risultano presenti modalità Carriera e multiplayer.

Insomma, un altro titolo uscito originariamente su PC e console è ufficialmente approdato su dispositivi mobili, in un periodo in cui il mondo del mobile gaming è in fermento. Ricordiamo a tal proposito, ad esempio, che Microsoft sta puntando molto sui dispositivi mobili. Inoltre, di recente è arrivata anche la Divisione Mobile dei PlayStation Studios.