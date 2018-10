Wreckfest per PS4 e Xbox One stato rimandato al 2019

THQ Nordic ha annunciato che le versioni console (PlayStation 4 e Xbox One) di Wreckfest non usciranno il 20 novembre 2018 come inizialmente previsto, il lancio è ora fissato per un generico 2019.

Il publisher fa sapere che gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per finire al meglio alcuni aspetti del progetto, tra cui il comparto multiplayer e in generale le prestazioni sotto il profilo tecnico, con l'obiettivo di fornire una esperienza di alta qualità paragonabile a quella della versione PC.

L'erede spirituale di FlatOut è stato pubblicato lo scorso mese di giugno su piattaforma Windows, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica. Restiamo in attesa di scoprire la data di lancio di Wreckfest su console.