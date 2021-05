Wreckfest PS5 in esclusiva anticipata per gli abbonati Plus, THQ Nordic conferma

Wreckfest Drive Hard Die Last per PS5 è incluso nei giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2021 insieme a Battlefield V e Stranded Deep, il gioco però non è ancora in vendita e non lo sarà fino a inizio giugno. Semplice errore o c'è di più?

THQ Nordic ha confermato che Wreckfest PS5 è esclusiva PlayStation Plus per un mese, la redazione di PushSquare ha contattato il publisher europeo per chiedere chiarimenti: grazie ad una partnership con Sony PlayStation è stato possibile aggiungere Wreckfest per PlayStation 5 alla lineup PS Plus in anticipo rispetto all'uscita nei negozi, dunque chiunque voglia mettere le mani sul gioco in anticipo non dovrà fare altro che abbonarsi a PlayStation Plus.

In alternativa, la versione next-gen di Wreckfest Drive Hard Die Last debutterà il primo giugno su PlayStation 5, il publisher ha conferma che è previsto un piano di upgrade dalla versione PS4 ma l'aggiornamento non sarà gratuito e verrà proposto al prezzo di 9.99 euro mentre il gioco completo costa 39,99 euro.

Si tratta di una bella occasione per provare in anticipo la versione next-gen del gioco, una possibilità esclusiva per gli iscritti al servizio in abbonamento di PlayStation, un bonus che Sony ha deciso di offrire agli abbonati nel mese di maggio.