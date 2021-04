Wreckfest su PS5: la versione next gen è in esclusiva PS Plus per un mese

Tra i giochi PS Plus gratis di maggio su PS4 e PS5 figura anche la versione next gen di Wreckfest, nonostante gli autori di Bugbear ne avessero fissato l'arrivo su PlayStation 5 solo a inizio giugno. Dalle colonne di GameSpot, i rappresentanti del publisher THQ Nordic provano a fare chiarezza.

Interpellati dai giornalisti di GameSpot, i portavoce di THQ Nordic hanno spiegato che la versione PS5 dell'update next gen del racing game firmato da Bugbear sarà disponibile per gli iscritti a PlayStation Plus dal 4 maggio, e quindi in anticipo rispetto all'arrivo su PS Store dell'aggiornamento PS5 di Wreckfest che, lo ricordiamo, sarà a pagamento.

In maniera non troppo dissimile da quanto avvenuto nei mesi scorsi con Destruction AllStars, l'utenza PS Plus avrà perciò accesso in esclusiva temporale a un titolo (o, come in questo caso, a un update grafico) destinato alla vendita su PS Store solo in un secondo momento. L'uscita della nuova edizione di Wreckfest è prevista per l'1 giugno al prezzo consigliato di 39,99 euro per chi non l'ha mai acquistato, o di 9,99 euro per chi, invece, possiede già il titolo su PS4. La versione Xbox Series X/S dell'update non ha ancora una finestra di commercializzazione.

Chi riscatterà la versione PS5 di Wreckfest in esclusiva temporale su PS Plus a maggio, ad ogni modo, avrà accesso per sempre a questo aggiornamento grafico (a patto, ovviamente, di mantenere attivo il proprio account PlayStation Plus).