Wreckfest riceverà un upgrade su PlayStation 5, ma sarà a pagamento

Il team di Bugbear Entertainment e i vertici di THQ Nordic pubblicano un nuovo video di Wreckfest che conferma l'arrivo su PlayStation 5 di un importante aggiornamento per il racing game dalla fisica realistica. L'update, però, sarà a pagamento per chi possiede già il gioco su PS4.

In questa sua ultima versione destinata agli appassionati del genere sulla nuova console Sony, Wreckfest proporrà un comparto grafico ammodernato con risoluzione 4K, framerate ancorato sui 60fps e migliorie all'esperieza visiva.

L'update, quindi, non si limiterà a ottimizzare il titolo all'hardware di PlayStation 5 per abbattere i tempi di caricamento ma lo sfrutterà con nuovi elementi grafici tra effetti visivi, texture e illuminazione. Ci sarà poi spazio per ulteriori effetti particellari, per ombre più nitide e scenari più ricchi di dettagli.

Sul fronte del gameplay, la versione PS5 di Wreckfest amplierà le lobby multiplayer e il roster delle gare della campagna principale per consentire gare con ben 24 partecipanti. L'uscita della nuova edizione di Wreckfest è prevista per l'1 giugno al prezzo consigliato di 39,99 euro per chi non l'ha mai acquistato o di 9,99 euro per chi, invece, possiede già il titolo su PS4. Mentre rimaniamo in attesa di scoprire se Wreckfest riceverà un aggiornamento analogo anche su Xbox Series X e S, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Wreckfest come erede spirituale di FlatOut e Destruction Derby.