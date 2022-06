Wreckfest fa a sportellate su Switch: lamiere roventi nel primo video gameplay

I bolidi digitali dell'erede spirituale di Destruction Derby, Wreckfest, riaccendono i motori per trasformare la pista in un deposito per sfasciacarrozze nel primo gameplay trailer tratto dalla versione Nintendo Switch che, lo ricordiamo, è ormai prossima ad approdare sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Realizzata da Bugbear Entertainment sotto l'egida di THQ Nordic, l'edizione nintendiana di Wreckfest ripropone su Switch tutte le modalità, le funzionalità e le dinamiche di gameplay sperimentate dagli appassionati su PC, PlayStation e Xbox, ivi compreso il profondo sistema di gestione dei danni che caratterizza il titolo sin dai suoi esordi con il nome provvisorio di Next Car Game.

Come logico, il mantenimento del motore fisico originario comporterà dei sacrifici in termini di resa visiva, a cominciare dal blocco a 30fps del framerate e dalla riduzione del range dinamico della risoluzione (specie in modalità portatile): di contro, l'esperienza di gioco risulta essere davvero molto vicina a quella offerta dalla versione originaria, o almeno questa è la sensazione che se ne ricava ammirando il nuovo video gameplay confezionato da Bugbear.

I motori e le lamiere di Wreckfest torneranno a ruggire e contorcersi dal 21 giugno, con la commercializzazione della versione destinata ai patiti di videogiochi di guida su Nintendo Switch. Per un veloce ripasso sui contenuti e sul gameplay dell'ultima fatica racing edita da THQ Nordic, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Wreckfest.