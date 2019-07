Wreckfest: volano rottami nel nuovo trailer della versione PS4 e Xbox One

Gli sviluppatori di Bugbear Entertainment contano i giorni che li dividono dalla commercializzazione di Wreckfest su PS4 e Xbox One sfogliando una margherita di lamiere con un adrenalinico trailer in cinematica ad alto contenuto di ottani... e di rottami!

La trasposizione per console current-gen del gioco di guida di Bugbear sarà realizzata sotto l'egida di THQ Nordic e verrà lanciata il prossimo 27 agosto al doppio prezzo di 39,99 euro per l'edizione Standard e 59,99 euro per la Digital Deluxe, una differenza rappresentata dalla possibilità, con quest'ultima versione, di avere accesso alle 20 auto e alle 20 decalcolmanie esclusive presenti nel Season Pass.

Del progetto iniziale conosciuto come Next Car Game, il racing game che approderà su PlayStation 4 e Xbox One entro breve comprenderà tutte le migliorie, le aggiunte e le modifiche apportate dagli sviluppatori svedesi nella lunga fase Early Access trascorsa su Steam. Non mancheranno poi degli interventi supplementari volti a rendere ancora più divertente il titolo grazie all'introduzione di un nuovo HUD, di un sistema di danni più realistico e di un motore fisico più raffinato. Il tutto, nella speranza di incontrare i gusti e le esigenze dei tanti cultori di giochi di guida che sperano di rivivere con questo progetto le ore di spenseriatezza distruttiva trascorse nella serie di FlatOut.

Nell'attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro di Wreckfest su console, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo filmato datoci in pasto da THQ Nordic e, qualora ve la foste persa, della nostra recensione di Wreckfest su PC a firma di Matteo Mangoni.