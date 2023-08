Wreckreation: il folle racing game si scatena in un trailer esplosivo

Dopo averci sorpreso con l'annuncio di South Park Snow Day, THQ Nordic lascia spazio a Wreckreation, un nuovo folle racing game in cui sarà la nostra forza creativa a fare la differenza.

Il nuovo trailer di Wreckreation ci racconta di un gruppo di amici che si è imbarcato nella costruzione di una pista da corsa. Ma le cose si sono trasformate in qualcosa di più grande di quanto immaginassero. Quello che hanno creato è una traccia colossale, fantastica e meravigliosamente eccentrica, che dimostra come in Wreckreation l'unico confine è la portata della vostra immaginazione!

In Wreckreation avrete a vostra disposizione 400 chilometri quadrati dove guidare a vostro piacimento grazie alle infinite possibilità per dare libero sfogo alla fantasia in termini di guida, mondo aperto e costruzione. Sviluppato da Three Fields Entertainment, team del Regno Unito composto da sviluppatori veterani di serie di guida arcade, Wreckreation offre le chiavi per il vostro MixWorld che potrete decorare e personalizzare, da soli o con amici online. Un luogo dove potete costantemente cercare di superarvi, compiere azioni sempre più spettacolari o persino di distruggere il vostro mezzo e il resto del mondo in piste e tracciati ideati da te e dai vostri amici.

Wreckreation è atteso su PC, PlayStation e Xbox. Non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale, ma potete aggiungere il titolo alla vostra lista dei desideri su Steam.