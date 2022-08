Wreckreation: un gioco di corse interamente personalizzabile

Dopo aver svelato Wreckreation durante il THQ Nordic Showcase, l'editore europeo è volato a Colonia per mostrare al pubblico della Gamescom il nuovo gioco corse sandbox di Three Fields Entertainment che punta tutto (o quasi) sulla personalizzazione. Eccovi le nostre impressioni.

Il progetto inaugurale della software house fondata da ex Criterion non fa davvero nulla per celare le proprie origini e fonti d'ispirazione. Partendo dall'esperienza maturata con Danger Zone e Dangerous Golf, gli sviluppatori britannici promettono di calarci in una dimensione arcade racing "senza limiti". Un concetto, quest'ultimo, che viene ripreso dall'enorme sistema di creazione dei tracciati che fa da sfondo all'intero impianto ludico di Wreckreation.

L'altro pilastro su cui si regge l'architettura contenutistica dell'ultima fatica racing targata THQ Nordic sarà l'ampio ventaglio di modalità a cui accedere sia da soli che in multiplayer, basti citare in tal senso le gare Drift, Stunt, Crash, Time e Near Miss, ciascuna delle quali potrà essere customizzata a piacimento con ostacoli, tratti off-road, giri della morte, salti ed elementi logici d'ogni genere.

Il lancio di questo interessante arcade racing è previsto nei prossimi mesi su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In attesa di scoprire la data di commercializzazione ufficiale, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di Wreckreation a firma di Alessandro "Xander" Petruio.