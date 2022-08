Wreckreation dà libero sfogo all'immaginazione dei piloti su PC, PlayStation e Xbox

Three Fields Entertainment, studio di sviluppo fondato da ex di Criterion Games che ha già all'attivo giochi come Dangerous Golf e Danger Zone, ha approfittato della vetrina mediatica offerta dal THW Nordic Digital Showcase per presentare al mondo il suo nuovo gioco: signore e signori, ecco a voi Wreckreation.

Wreckreation è un gioco di corse arcade che metabolizza la lezione impartita dal franchise di Trackmania offrendo ai piloti digitali libero accesso a MixWorld, un mondo di 400 chilometri quadrati nel quale dare libero sfogo alla propria immaginazione, sfracellando automobili (Wreck-) e dando forma ai percorsi più disparati (-creation). Per stessa ammissione di Three Fields Entertainment, l'obiettivo del gioco è quello di offrire l'esperienza sandbox definitiva in ambito racing, affrontabile sia in single player che in multiplayer splitscreen.

Le tipologie di percorsi supportati al lancio saranno Drift, Air, Near Miss, Stunt, Crash e Time, tutti personalizzabili con salti, giri della morte, ostacoli, tratti off-road e regole di vario genere. I veicoli (nel trailer s'intravedono auto ispirate a supersportive reali, furgoni e persino scavatrici) saranno personalizzabili nel colore, nel suono del motore e nella componentistica (ruote, colore dei vetri e boost), mentre l'azione sarà accompagnata 16 canali FM old school e un'opzione per integrare le proprie playlist di Spotify.

Wreckreation è in sviluppo per PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. In attesa di scoprire la data di lancio, gustatevi il trailer in apertura di notizia.