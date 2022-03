WrestleQuest: l'avventura che fonde Wrestling ed RPG annunciata per PC e console

Una piccola ma gradita sorpresa arriva dall'ID@Xbox Showcase, teatro dell'annuncio di WrestleQuest, una nuova avventura interamente realizzata in pixel art che fonde il mondo del wrestling con le tipiche meccaniche dei giochi di ruolo.

Prodotto da Skybound Games e sviluppata da Mega Cat Studios, il gioco è previsto per PC (via Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Al momento però non è stato fornito alcun indizio sulla data d'uscita, nemmeno relativo a una potenziale finestra di lancio. WrestleQuest offrirà le tipiche meccaniche degli RPG a turni, con i personaggi che combatteranno a suon di suplex, dropkick e piledrivers, il tutto riproponendo le tipiche atmosfere sgargianti del wrestling anni '80.

E sempre dalla Golden Age dello sport-spettacolo per eccellenza arrivano anche alcune leggendarie icone: wrestler come "Macho Man" Randy Savage, Andrè The Giant e Jake "The Snake" Roberts sono all'interno di WrestleQuest, pronti ad esibirsi con le loro mosse e costumi simbolici. Il tutto condito anche con una vena di fantasy, con mostri da affrontare e scenari evocativi da esplorare, come mostrato nel trailer d'annuncio dell'ID@Xbox Showcase. Si attende ora una data d'uscita prima di rispolverare le calzamaglie.

Restando in tema wrestling, la nostra recensione di WWE 2K22 vi illustra tutte le caratteristiche e qualità del nuovo esponente della serie firmata 2K.