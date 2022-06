WrestleQuest: gli eroi del 'Final Fantasy del Wrestling' combattono in video

Skybound Games e gli studi Mega Cat colgono l'occasione offertagli dal Guerrilla Collective 2022 per tornare sul ring virtuale di WrestleQuest, l'insolito gioco di ruolo "in salsa wrestling" ispirato a Final Fantasy.

In WrestleQuest, il nostro compito sarà quello di vivere l'esperienza ruolistica definitiva di un videogioco di wrestling con protagonisti "Macho Man" Randy Savage, Andrè The Giant e Jake "The Snake" Roberts.

Nei panni (o meglio, nella calzamaglia) di queste leggende del wrestling, i giocatori dovranno sfoggiare le proprie mosse più spettacolari per salvare gli abitanti di una dimensione fantasy idealizzata da tutti gli appassionati di questa disciplina.

Sul fronte strettamente ludico, il titolo fa proprio il sistema di combattimento a turni di GDR come Final Fantasy per ibridarlo a meccaniche di esplorazione open world, con dialoghi a scelta multipla e tante missioni secondarie da svolgere interagendo con i PNG.

Mentre aspettiamo la pubblicazione del video gameplay di WrestleQuest ammirato nella cornice del Guerrilla Collective, vi lasciamo al trailer "Developer Commentary" confezionato nei giorni scorsi dagli autori degli studi Mega Cat per descrivere l'esperienza di gioco di questo GDR in uscita nel 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.