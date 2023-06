WrestleQuest: il 'Final Fantasy del wrestling' combatte nel video del Guerrilla Collective

Durante il Guerrilla Collective del 7 giugno, Skybound Games e gli studi Mega Cat ci riportano idealmente sul ring virtuale di WrestleQuest confezionando un video gameplay incentrato sulle attività da svolgere in questo insolito gioco di ruolo "in salsa wrestling" ispirato a Final Fantasy.

L'esperienza ruolistica promessaci da Mega Cat promette di farci sfoggiare le mostre più spettacolari di leggende del wrestling del calibro di "Macho Man" Randy Savage, Andrè The Giant e Jake "The Snake" Roberts.

Nei panni (o meglio, nella calzamaglia) di queste icone del ring, i giocatori dovranno premurarsi di salvare gli abitanti di una dimensione fantasy idealizzata che incarna tutti i sogni degli appassionati di questa disciplina. Il tutto, sullo sfondo di un sistema di combattimenti a turni ibridato a delle meccaniche di esplorazione open world piene di dialoghi a scelta multipla, missioni secondarie e attività free roaming da portare a termine per scoprire i segreti di un mondo in costante evoluzione.

Con il trailer del Guerrilla Collective 2023 arriva anche la conferma che WrestleQuest, il Final Fantasy del wrestling, sarà ufficialmente disponibile dal prossimo 8 agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.