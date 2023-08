WrestleQuest non arriverà più l'8 Agosto: ecco a quando è stato rinviato

WrestleQuest sarebbe dovuto arrivare l'8 Agosto su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, iOS e Android. Tuttavia, il team di sviluppo Mega Cat Studios e il publisher Skybound Games hanno preferito posticipare di qualche settimana la release.

Già in passato WrestleQuest aveva subito un rinvio. Le motivazioni di questo ulteriore spostamento di data sono state enunciate in un comunicato diffuso dall'azienda in cui si legge quanto segue: "Durante gli ultimi controlli su una delle nostre piattaforme di lancio, abbiamo scoperto che era possibile che i giocatori perdessero i propri progressi di salvataggio giocando a WrestleQuest su più dispositivi diversi."

La dichiarazione prosegue dicendo: "Poiché questo è un gioco pieno di ore di contenuti e i progressi dei giocatori sono molto importanti, non potremmo mai massacrare i nostri fan in quel modo. Siamo veramente orgogliosi di questo gioco e crediamo di avere un prodotto che offra tutto. Siamo sbalorditi dal supporto che abbiamo ricevuto dai giocatori entusiasti di WrestleQuest e non vediamo l'ora di condividere il gioco finito con tutti voi il 22 agosto."

Il rinvio di WrestleQuest, che si potrebbe quasi definire un "Final Fantasy del Wrestling", sposta la data solo di poche settimane. Ancora un po' di pazienza, dunque, e il gioco sarà fruibile in multi-piattaforma per tutti gli appassionati.