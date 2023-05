WrestleQuest non combatte in primavera: il 'Final Fantasy del Wrestling' subisce un rinvio

Dopo averci mostrato WrestleQuest in video, gli studi Mega Cat scelgono di prendersi più tempo per ultimare i lavori su questa interessante avventura ruolistica in pixel art ispirata ai primi capitoli di Final Fantasy.

Originariamente prevista al lancio entro la fine del mese di maggio, la commercializzazione di WrestleQuest slitta a questa estate per consentire agli sviluppatori indie di smussare gli angoli vivi dell'esperienza ludica, grafica, narrativa e contenutistica di questo progetto con protagonisti, tra gli altri, "Macho Man" Randy Savage, Andrè The Giant e Jake "The Snake" Roberts.

Il posticipo a dopo la primavera di WrestleQuest, spiega il team Mega Cat di concerto con gli editori di Skybound, permetterà al titolo di raggiungere gli standard qualitativi a cui puntano gli sviluppatori, dando così modo agli appassionati di sfoggiare le proprie mosse più spettacolari indossando la calzamaglia virtuale della propria leggenda del wrestling preferita all'interno di una dimensione fantasy idealizzata, uno scenario open world pieno di PNG con cui interagire e di missioni da portare a termine.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio definitiva di WrestleQuest su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.