WrestleQuest: l'RPG a suon di wrestling sale sul ring ad agosto, c'è la data!

Inizialmente previsto per la primavera del 2023, WrestleQuest è stato rinviato ad una data successiva rimasta misteriosa almeno fino a questo momento, quando un nuovo trailer dell'intrigante RPG incentrato sul wrestling ha rivelato quando l'opera targata Mega Cat Studios sarà finalmente disponibile.

WrestleQuest farà il suo esordio su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox (oltre che su dispositivi mobile via Netflix) il prossimo 8 agosto, pronto ad intrattenere i giocatori con un'avventura ruolistica sgargiante e sopra le righe. Con l'azione che si svolge prevalentemente sopra un ring di wrestling, mosse speciali, acrobazie spettacolari e scontri a turni dall'alto tasso di coinvolgimento saranno la regola in WrestleQuest, che prevede anche la presenza di alcune leggende dello sport-spettacolo per eccellenza degli Stati Uniti quali Macho Man Randy Savage, i Road Warriors, Diamond Dallas Page, Jake "The Snake" Roberts ed il mitico Andre The Giant.

Il nuovo trailer pubblicato per l'occasione da Mega Cat Studios ed il publisher Skybound riassume alla perfezione l'essenza di WrestleQuest, che si prospetta inoltre un'avventura molto corposa: tra storia principale e ricche missioni secondarie, l'opera intratterrà i fan per oltre 50 ore molto intense. Se volete vederlo ulteriormente in azione, non perdetevi un ricco video gameplay di WrestleQuest che ci mostra più da vicino questo curioso ibrido tra wrestling ed un Final Fantasy classico.