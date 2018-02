Writers Guild Award: Horizon Zero Dawn si aggiudica il premio per la miglior sceneggiatura

Il successo di Horizon: Zero Dawn prosegue anche nel 2018: l'action-RPG open world diè stato premiato per la migliore sceneggiatura durante i

"Come scrittori che ci tengono molto alla creazione di storie, è incredibilmente entusiasmante per noi ricevere questo premio all'interno di un'azienda in cui vi sono tanti altri scrittori di cui ammiro ed apprezziamo i lavori", è stato il commento di John Gonzalez, narrative director di Horizon: Zero Dawn.

C'è da specificare, comunque, che il premio è stato conteso esclusivamente da giochi che fossero stati scritti da membri della Writers Guild. Horizon, quindi, ha visto la concorrenza dei soli Dishonored: La Morte dell'Esterno, Madden NFL 18, e Futurama: Worlds of Tomorrow. Lo stesso premio è stato vinto in passato da titoli rinomati come The Last of Us, The Last of Us: Left Behind, Uncharted (escluso il primo capitolo), Assassin's Creed: Brotherhood e Rise of the Tomb Raider.

Horizon: Zero Dawn è disponibile in esclusiva per PlayStation 4. Il titolo si è recentemente aggiornato con una nuova patch.