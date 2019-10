Writers Guild: i videogiochi esclusi dai premi nell'edizione 2020

Non mancherà di generare polemiche la decisione della Writers Guild of America di non includere una categoria per i videogiochi nell'edizione 2020 delle premiazioni, per via del numero troppo esiguo di sceneggiatori membri della stessa WGA.

Le prime voci a riguardo erano arrivate già nella giornata di ieri, quando su Twitter la scrittrice Mary Kenney in forza a Insomniac, l'aveva anticipato su Twitter, definendo la cosa come "un passo avanti e sette passi indietro" per l'industria videoludica.

La conferma è arrivata in giornata, con un comunicato da parte della WGA: "Non ci sarà un Videogame Writing Award nel 2020; tuttavia, la categoria sarà ripristinata quando ci sarà una massa critica di videogiochi coperti dalla WGA, per poter così effettuare un processo di selezione più significativo".

La categoria dei videogiochi era presente nei premi almeno dal 2008, quando vinse Dead Head Fred su PSP. L'anno scorso tra i nominati c'erano nomi come Assassin's Creed Odysse, Batman: The Enemy Within, Marvel's Spider-Man, Pillars of Eternity 2 e God of War, che alla fine risultò vincitore del WGA 2019 per la miglior sceneggiatura in un videogioco.

Che ne pensate della situazione? Pensate sia giusto sospendere il premio per evitare di premiare quasi sempre gli stessi vincitori, o è comunque un riconoscimento che il mondo del videogioco dovrebbe ormai essersi meritato in pianta stabile?