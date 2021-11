Wronged Us è un degno erede di Silent Hill e Resident Evil? Analizziamo il gameplay

Abbiamo analizzato il gameplay trailer di Wronged Us, un nuovo gioco horror di stampo open world che si ispira in parte a capisaldi del genere come Silent Hill e a Resident Evil.

Negli anni si sono avvicendati tantissimi videogiochi che hanno tentato di emulare le gesta delle due serie di Konami e Capcom, ma in pochi ci sono riusciti. Da quel poco che abbiamo potuto vedere, in ogni caso, Wronged Us sembra avere quantomeno le carte in regola per poter dire la sua nel panorama dell'horror.

Delusional Studio lo ha presentato come un survival horror in terza persona di stampo open world, dotato di una campagna cinematografica fortemente basata sulla storia durante la quale i videogiocatori saranno chiamati ad esplorare una dettagliatissima città abbandonata. Non vincolati da un percorso ben preciso, potranno muoversi in totale libertà interagendo con i differenti personaggi non giocanti. Sul loro cammino troveranno inoltre orrori di stampo psicologico, mostri abietti e puzzle da risolvere. L'avventura sarà presentata di default in 4:3, ma gli utenti saranno liberi di attivare la modalità 16:9.

Lo sviluppo si trova ancora nelle fasi iniziali, pertanto il lancio su PC e console (non meglio specificate) non avverrà prima del 2023. Nel frattempo godetevi la nostra Video Analisi del gameplay.