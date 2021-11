Wronged Us, trailer per l'inquietante avventura horror: open world e misteri

Una piccola cittadina e inquietanti apparizioni di persone senza testa sulla cima di una collina. A condire il tutto, minacciosi personaggi e strani fenomeni, per un nuovo survival horror dalla struttura open world.

Questo è il concept alla base di Wronged Us, produzione indipendente annunciata dagli sviluppatori di Delusional Team. Presentata ufficialmente con il gameplay trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news, la cupa avventura promette di avvolgere i giocatori in una disturbante spirale di follia e paura, da vivere alternando fasi puzzle, esplorazioni in libertà e scontri armati.

Atteso su PC e console ancora non identificate (presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S), Wronged Us è un survival horror con visuale in terza persona e dal forte impianto cinematografico. Il primo trailer pubblicato, realizzato con build differenti del titolo, ha lo scopo di offrire un primo assaggio delle atmosfere e delle meccaniche di gameplay, ma, afferma Delusional Team, il percorso per il completamento del progetto è ancora piuttosto lungo. In particolare, lo sviluppo di Wronged Us richiderà ancora almeno un anno e mezzo di lavoro, con l'uscita dunque rinviata almeno al 2023 inoltrato.



Si da ora, tuttavia, il progetto sembra avere dalla sua alcune interessanti suggestioni: cosa vene pare di questo primo gameplay trailer di Wronged Us?