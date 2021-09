WUCHANG Fallen Feathers: video gameplay a 4K/60fps del nuovo soulslike cinese

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato su YouTube un lunghissimo filmato di gameplay di WUCHANG: Fallen Feathers, un nuovo soulslike in sviluppo presso un team indipendente cinese fondato nel 2016 e chiamato Leenzee Games.

Com'è possibile notare osservando il filmato di 18 minuti, rigorosamente a 4K e 60 fotogrammi al secondo, WUCHANG: Fallen Feathers è palesemente ispirato alle produzioni FromSoftware come Bloodborne e Dark Souls, dai quali prende spunto sia per l'interfaccia che per il gameplay. Per quello che riguarda invece l'ambientazione, il titolo mescola eventi reali ad altri di fantasia e, durante la dinastia Ming in Cina, la giovane protagonista dovrà lottare con delle forze sovrannaturali che stanno facendo apparire in giro per il paese delle terrificanti creature come il boss che si può vedere nelle sequenze finali del video.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, il progetto non arriverà sugli scaffali prima del 2024 e, al momento, non è chiaro quali saranno le piattaforme di riferimento sebbene l'interfaccia utente lasci intuire come la versione mostrata sia quella PC giocata con un controller Xbox.

A proposito di produzioni cinesi, avete già visto l'ultimo spettacolare gameplay trailer di Black Myth WuKong?