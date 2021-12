Wukong arriva su PS4 e PS5 ma non è Black Myth: il platform si presenta in video

Gli sviluppatori iberici di A Tale of Games e gli editori di Gamera Nest SL lanciano su PlayStation Store Wukong, un'avventura più vicina all'esperienza platform di Crash Bandicoot e dei capitoli classici di Super Mario che alle atmosfere in salsa action ruolistica del ben più celebre Black Myth Wukong.

Nel nuovo progetto realizzato con la partecipazione di Sony e delle fucine creative del programma PlayStation Talents, il nostro compito è quello di interpretare Wukong e di aiutare questo fiero guerriero a intraprendere un lungo viaggio per riportare la pace nel suo regno.

L'approccio platform adottato da A Tale of Games si riflette nelle attività da svolgere lungo tutto l'arco della Campagna principale, con otto livelli pieni di nemici e ostacoli da superare. Il sistema di combattimento è quantomai basico e si appoggia principalmente sul ventaglio di mosse da compiere con l'ausilio del bastone, l'iconica arma del guerriero-scimmia Wukong del millenario folklore delle civiltà asiatiche.

In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di lancio di Wukong su PS4 e PlayStation 5. Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale su storia e gameplay di Black Myth WuKong, l'ambizioso action GDR di Game Science sviluppato su Unreal Engine 5 come la recente tech demo Matrix Awakens.