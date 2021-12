Wukong arriva su PS5, ma non è Black Myth: un divertente Action Platform

Con grande sorpresa da parte dei suoi stessi autori, l'annuncio di Black Myth Wukong ha letteralmente infiammato la community videoludica nel corso del 2021. Il promettente Action non ha ancora una data di uscita, ma un Wukong è comunque disponibile su hardware Sony.

Stiamo parlando di un divertente Action Platform, nato dalle fucine creative del programma PlayStation Talents, tramite il quale il colosso giapponese offre supporto a team indipendenti. Sviluppato da A Tale of A Game, Wukong non ha certamente le ambizioni del già citato Black Myth: Wukong, ma le premesse sono le medesime, per un'avventura fortemente legata alla mitologia tradizionale cinese.

Il titolo affonda infatti le proprie radici nel celebre "Il Viaggio in Occidente", opera leggendaria che ha costituito la fonte d'ispirazione per una incalcolabile rassegna di produzioni creative, tra videogiochi, romanzi e fumetti. Tra questi ultimi, possiamo ad esempio citare il Dragon Ball di Akira Toriyama, ma anche il Saiyuki dell'autrice Kazuya Minekura. Al centro della scena di Wukong troviamo dunque il Re Scimmia, pronto ad affrontare un'epica avventura al fianco del giocatore, supportato come da tradizione dalla sua nuvola volante dorata e da un potente bastone incantato.



Con un'estetica dallo stile cartoonesco e un livello di sfida accessibile, Wukong si qualifica come un Action Platform particolarmente indicato per i videogiocatori in erba. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla nostra video recensione di Wukong, ora disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news, ma anche sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!