Wulverblade: il picchiaduro barbarico esce il 31 gennaio su PC, PS4 e Xbox One

Dopo essere già stato pubblicato su Nintendo Switch ad ottobre,uscirà anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 31 gennaio 2018, come annunciato nella giornata di oggi dagli sviluppatori di. La notizia è stata accompagnata da un trailer apposito, che potete visionare in testata.

A differenza di quanto accade con la versione Switch, Wulverblade presenterà i 60fps e le leaderboard online nelle sue tre nuove edizioni. Al momento, non è chiaro se sono previste eventuali novità anche per l'edizione Switch del gioco.

Wulverblade è un beat ’em up in cui incarneremo la popolazione barbarica dei bretoni intenti a resistere alle offensive dell'Impero Romano. Il titolo include otto livelli di gioco, multiplayer locale e combattimenti di stampo gore.

In attesa che il gioco faccia il suo debutto su PC, PS4 e Xbox One il 31 gennaio, vi lasciamo alla visione del trailer che trovate in cima alla notizia.