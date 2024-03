Wuthering Waves: il gioco gratis ispirato a Genshin Impact ha una data d'uscita

Dopo una lunga serie di test a porte chiuse, gli sviluppatori di Wuthering Waves hanno finalmente svelato al pubblico la data d'uscita definitiva del free to play ispirato a Genshin Impact.

Nel corso di una recente diretta trasmessa in streaming sul canale ufficiale YouTube del gioco, Kuro Game Studio ha svelato quali saranno le migliorie apportate al gioco in seguito ai feedback ricevuti con l'ultima Closed Beta e ha poi annunciato che Wuthering Waves potrà essere scaricato in via gratuita a partire dal prossimo 22 maggio 2024.

Questo significa che la data di lancio dell'action RPG open world ambientato in un mondo post-apocalittico non si farà attendere ancora per molto. Stando a quanto dichiarato al team di sviluppo, il gioco sarà disponibile al lancio su Android, iOS (iPhone/iPad) e PC, piattaforma dove si potrà scaricare tramite il client proprietario o via Epic Games Store, che al momento sembra avere l'esclusiva proprio come per Honkai Star Rail e Genshin Impact. Sappiamo inoltre che il gioco godrà del pieno supporto al cross-save, quindi si potrà utilizzare lo stesso account su tutte le piattaforme.

Parlando invece di ricompense gratis, Kuro Games Studios ha svelato il programma di ricompense per le pre-registrazioni, attraverso il quale si potranno ottenere risorse per le pull, materiali e loot box contenenti le armi per i personaggi.

