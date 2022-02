WWE 2K 22, aspettando Wrestlemania: Seth Rollins, AJ Stiles e The Miz nel nuovo trailer

Con la recente apparizione di Machine Gun Kelly e The Undertaker in WWE 2K22, il ring virtuale del titolo sportivo accoglie una nuova rassegna di star del wrestling.

Il team di sviluppo di WWE 2K22 ha infatti pubblicato un nuovo trailer, interamente dedicato ai combattenti parte del roster di RAW. Lo show del lunedì sera schiera in campo alcuni pesi massimi del wrestling a marchio WWE, pronti a sfidarsi nei salotti dei videogiocatori. Impossibile non citare Seth Rollins, star indiscussa degli ultimi anni per il palco dello show di intrattenimento. Accanto all'Architetto - ormai Messia -, non mancano altri grandi nomi, dall'acrobatico AJ Stiles all'amatissimo The Miz.

A solo poche settimane dal debutto di WWE 2K22, in programma per il prossimo 11 marzo 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, si amplia dunque il roster di atleti che i giocatori potranno impersonare all'interno del ring del gioco. Ma non solo: dopo due anni di pausa la serie è tornata in azione con tanto di una nuova modalità inedita, battezzata My General Manager. Per saperne di più, potete dirigervi al recente provato di WWE 2K22 firmato dal nostro Giovanni Panzano.



Ottimo antipasto videoludico, il lancio di WWE 2K22 precederà di alcune settimane l'evento per eccellenza del wrestling WWE, con Wrestlemania 2022 in programma per il 2 e 3 aprile.