WWE 2K Battlegrounds: anche The Rock e Undertaker nel nuovo video gameplay

Dopo aver rivelato il roster completo di WWE 2K Battlegrounds l'account Twitter di 2K Games ha pubblicato un nuovo filmato di gameplay giocato dallo youtuber SUPERZOMGBBQ, dove possiamo dare un'occhiata ai lottatori in azione in uno spettacolare Steel Cage Match.

Nel filmato di 11 minuti che potete visionare in calce alla news, vediamo quattro giocatori impegnati in una lotta senza esclusione di colpi che strizza l'occhio agli amanti della WWE: Undertaker, The Fiend, Rey mysterio e Jeff Hardy. Particolarmente interessante è la possibilità di scalare la gabbia che delimita l'arena per poi piombare sull'avversario dall'alto ed infliggergli ingenti danni, una strategia che tuttavia comporta un grosso rischio dato che le maglie metalliche ad un certo punto verranno elettrificate, come si vede nel giocato del content creator.

WWE 2K Battleground si ispira a giochi come Here Comes The Pain e No Mercy e comprenderà le modalità Campagna, Esibizione e King of the Battleground oltre ai tornei online, dove i wrestler si esibiranno come sempre in mosse tanto improbabili quanto spettacolari. Vi ricordiamo che il nuovo picchiaduro di Saber Interactive e 2K arriverà su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 18 novembre 2020.

