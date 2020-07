WWE 2K Battlegrounds ha una data di uscita, ecco le nuove immagini

2K annuncia che WWE 2K Battlegrounds sarà disponibile a partire dal 18 Settembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, con un roster di oltre 70 WWE Superstar al lancio e molte altre che verranno pubblicate in seguito.

Sviluppato da Saber Interactive, WWE 2K Battlegrounds offre un nuovo eccitante approccio al mondo della WWE, sia per i più appassionati fan che per i giocatori più casual, con diverse modalità di gioco:

Esibizione : incontri giocabili online o in locale, fino ad un massimo di 4 giocatori

: incontri giocabili online o in locale, fino ad un massimo di 4 giocatori Campagna : partecipa alle avventure di 7 aspiranti lottatori WWE, creati in esclusiva per WWE 2K

: partecipa alle avventure di 7 aspiranti lottatori WWE, creati in esclusiva per WWE 2K Battlegrounds, in una campagna che li vedrà competere per ottenere un contratto con la WWE. Lungo il cammino sbloccherai diverse arene, ispirate a location come le Everglades, Bootcamp militari, il Messico, New York e la Scozia. Sarai guidato in questo percorso da Stone Cold Steve Austin e Paul Heyman

King of the Battleground : una modalità online dove quattro giocatori partono sul ring mentre altri quattro aspettano di entrare, finchè ne rimarrà soltanto uno;

: una modalità online dove quattro giocatori partono sul ring mentre altri quattro aspettano di entrare, finchè ne rimarrà soltanto uno; Online: Tornei ed Esibizioni online.

WWE 2K Battlegrounds è stato progettato per essere facile da iniziare a giocare, ma impegnativo da padroneggiare, con tecniche più avanzate da imparare e vare abilità da sbloccare, in modo che i giocatori di tutti i livelli possano goderselo. Abbiamo un roster delle più grandi WWE Superstars tra cui: Roman Reigns, Drew McIntyre, Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka, Daniel Bryan, Kofi Kingston, Randy Orton, Andre the Giant, Undertaker, Mankind, Shawn Michaels, Yokozuna, Sgt. Slaughter.

“Sappiamo che i fan e i giocatori della WWE amano un'ampia varietà di esperienze, con WWE 2K

Battlegrounds stiamo presentando una dimensione completamente nuova, attraverso un gameplay in stile arcade che è completamente diverso dal nostro franchise di simulazione WWE 2K", ha detto Chris Snyder, Vice Presidente Marketing per 2K.