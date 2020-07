WWE 2K Battlegrounds mena mazzate su Switch nel nuovo video gameplay!

Non essendo da meno degli eroi di Shin Megami Tensei V, anche i wrestloer di WWE 2K Battlegrounds provano a calamitare le attenzioni degli spettatori dell'ultimo Nintendo Direct e se le danno di santa ragione in un frenetico video gameplay che conferma per settembre il periodo d'uscita del titolo su Switch.

Il prossimo episodio della serie di WWE 2K Battlegrounds promette di stampare un sorriso sul volto di tutti gli appassionati di wrestling grazie a mischie senza esclusione di colpi e a tanta azione arcade da sperimentare in sfide da massimo quattro giocatori.

Come da tradizione per questa saga, naturalmente anche nel nuovo capitolo tutti i protagonisti che vedremo scendere sul ring digitale di WWE 2K Battlegrounds vanteranno mosse volutamente sopra le righe. L'offerta ludica sarà particolarmente ampia e comprenderà le modalità Esibizione (tanto in singolo quanto in multiplayer), Campagna (con protagonisti 7 aspiranti lottatori WWE), King of the Battleground (una variante delle royal rumble) e i Tornei Online.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo video di gioco di WWE 2K Battlegrounds e vi ricordiamo che il nuovo picchiaduro arcade di 2K e Saber Interactive sarà disponibile su Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One dal 18 settembre.