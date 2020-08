WWE 2K Battlegrounds: svelato il roster completo, ci saranno anche AJ Styles e Hulk Hogan

Se siete curiosi di scoprire quali saranno i personaggi presenti in WWE 2K Battlegrounds, sappiate che il team di sviluppo ha appena pubblicato la lista completa dei lottatori disponibili al lancio e quella dei contenuti che verranno aggiunti in un secondo momento tramite degli update gratuiti.

Ecco di seguito i 70 wrestler giocabili sin dal day one di WWE 2K Battlegrounds:

AJ Styles

Akira Tozawa

Aleister Black

Alexa Bliss

Alicia Fox

Andre The Giant

Apollo Crews

Asuka

Baron Corbin

Bayley

Becky Lynch

Beth Phoenix

Big E

Big Show

Bobby Lashley

Bobby Roode

Braun Strowman

Bray Wyatt

Brie Bella

Brock Lesnar

Carmella

Cesaro

Charlotte Flair

Daniel Bryan

Dolph Ziggler

Drew McIntyre

Edge (bonus per il preorder)

Elias

Ember Moon

Finn Bálor

Hulk Hogan

Jake "The Snake" Roberts

Jeff Hardy

John Cena

Kalisto

Karl Anderson

Kevin Owens

Kofi Kingston

Lince Dorado

Liv Morgan

Luke Gallows

Mandy Rose

Mankind

Mickie James

Naomi

Natalya

Nia Jax

Nikki Bella

Nikki Cross

Randy Orton

Rey Mysterio

Ricochet

Roman Reigns

Ronda Rousey

Rowan

R-Truth

Samoa Joe

Sasha Banks

Seth Rollins

Sgt. Slaughter

Shawn Michaels

Shinsuke Nakamura

Stephanie McMahon

Stone Cold Steve Austin

The Miz

The Rock

Triple H

Undertaker

Xavier Woods

Yokozuna

A questi si aggiungeranno altri 63 personaggi tra i quali troviamo Ultimate Warrior, Kane, Paige, Kevin Nash, Ric Flair, Macho Man, Batista e tanti altri che trovate nell'immagine in calce alla notizia. In questo caso, i lottatori DLC potranno essere acquistati con denaro reale o semplicemente spendendo la valuta accumulata in game: ciò significa che qualsiasi tipo di contenuto potrà essere aggiunto alla propria collezione senza l'obbligo di ricorrere alla carta di credito. Tra le celebrità extra presenti nel gioco troviamo anche Paul Heyman come NPC della campagna, Alicia Taylor come presentatrice sul ring e l'accoppiata formata da Mauro Ranallo e Jerry "The King" Lawler in qualità di commentatori.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 18 settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam).