WWE 2K18 disponibile da oggi su Nintendo Switch: ecco il trailer di lancio

Dopo essere già approdato su PC, PS4 e Xbox One,è da oggi finalmente disponibile in formato fisico e digitale anche su Nintendo Switch. Per celebrare il debutto del gioco sulla piattaforma ibrida della grande N,ha pubblicato un nuovo trailer di lancio che potete visionare in apertura di notizia.

L'edizione per Nintendo Switch è un'esperienza completa che comprende il sistema di prese e di calcolo del peso coinvolto, oltre a migliaia di nuove animazioni, un backstage enorme e fino a sei personaggi su schermo contemporaneamente. Potrai giocare sullo schermo televisivo oppure in modalità portatile, in multigiocatore online o locale in match da un massimo di quattro persone. Ovviamente non possono mancare le modalità più amate: La mia Carriera, Road to Glory, Suite di creazione dinamica, e WWE Universe. Gli acquirenti della versione digitale di WWE 2K18 potranno scaricare il pacchetto Kurt Angle in via gratuita fino al 13 dicembre.

Ricordiamo inoltre che per giocare a WWE 2K18 su Switch è necessaria una scheda microSD (venduta separatamente) con almeno 32 GB di spazio di archiviazione libero, oltre a 1 GB di spazio nella memoria di sistema. Il download potrà essere avviato solo in presenza della microSD inserita.

WWE 2K18 è disponibile su PC, PS4, Xbox One, e da oggi anche su Switch.