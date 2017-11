Nelle ultime oreha pubblicato la patch 1.05 per, il nuovo capitolo della serie sportiva dedicata alla federazione di wrestling di Vince McMahon. L'update si occupa di eliminare i bug segnalati dai giocatori e risolve alcuni problemi di bilanciamento.

Le modifiche di bilanciamento più importanti riguardano la probabilità di uscire dal pin da parte dell’IA e i danni delle mosse di sottomissione. Per ulteriori dettagli e informazioni, vi consigliamo di leggere il changelog completo (in lingua inglese) sul forum ufficiale di 2K, raggiungibile tramite questo indirizzo. Ricordiamo che WWE 2K18 è disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC, e arriverà su Nintendo Switch nelle prossime settimane.