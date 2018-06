WWE 2K19 annunciato, AJ Styles è la superstar di copertina: data d'uscita ed edizioni

2K ha annunciato AJ Styles come Superstar di copertina per WWE 2K19, la prossima uscita della rinomata serie di videogiochi a marchio WWE.

Un avversario impareggiabile sul ring e una rinomata personalità, riconosciuta a livello mondiale per i suoi successi che coprono quasi due decenni, “The Phenomenal One”, grande appassionato di videogiochi, introdurrà la campagna di marketing mondiale "Never Say Never" di WWE 2K19 invitando i fan a saperne di più sul videogioco. WWE 2K19 è attualmente in programma per l'uscita mondiale il 9 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC.

“Per me, appassionato giocatore e portavoce di tutto quanto possa significare "Never Say Never" sia nella mia vita professionale sia personale, essere stato scelto come Superstar di copertina di WWE 2K19 è un sogno che si avvera", ha dichiarato AJ Styles. "Da Seth Rollins l'anno scorso a Dwayne The Rock Johnson, John Cena, Stone Cold, Steve Austin e Brock Lesnar, sono onorato di unirmi a questa incredibile saga di Superstar protagoniste delle precedenti copertine di WWE 2K e di poter aggiungere la mia impronta unica alla prestigiosa serie. Preparatevi ad unirvi a me sul ring virtuale, perché WWE 2K19 sarà a dir poco fenomenale!”.

"Con AJ Styles al timone, porteremo il concetto di ‘Never Say Never' al massimo livello in WWE 2K19", ha affermato Chris Snyder, Vicepresidente Marketing di 2K. "Ogni anno lavoriamo per offrire il meglio in termini di autenticità, modalità di gioco, personalizzazione e controllo creativo nel prodotto WWE, e quest'anno per i nostri appassionati fan in tutto il mondo non sarà diverso. Allacciatevi la fibbia e preparatevi: quest'anno abbiamo delle grandi sorprese!".

In aggiunta, oggi 2K ha annunciato i dettagli relativi alle offerte dei prodotti premium di WWE 2K19 e alle relative date di uscita programmate:

Informazioni su WWE 2K19 Deluxe Edition

Coloro che acquisteranno WWE 2K19 Deluxe Edition beneficeranno dell’accesso anticipato al gioco e dei bonus ingame in anticipo di quattro giorni rispetto alla data di lancio, ovvero venerdì 5 ottobre 2018 per il sistema PS4, Xbox One e Windows PC.

WWE 2K19 Deluxe Edition include:

Copia del videogioco WWE 2K19 con confezione Deluxe Edition;

Accesso al contenuto digitale del season pass di WWE 2K19 (i dettagli saranno annunciati in estate);

Accesso al contenuto digitale del bonus di preordine WWE 2K19 (i dettagli saranno annunciati in estate);

Accesso al contenuto digitale di WWE 2K19 Collector's Edition (i dettagli saranno annunciati in estate).

Informazioni su WWE 2K19 Collector’s Edition

Coloro che acquisteranno la Collector’s Edition WWE 2K19 beneficeranno dell'accesso anticipato al gioco e dei bonus in-game in anticipo di quattro giorni rispetto alla data di lancio, ovvero venerdì 5 ottobre 2018, per il sistema PS4 e Xbox One.

La Collector’s Edition WWE 2K19 contiene: