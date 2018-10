WWE 2K19: Video Recensione del nuovo wrestling game di 2K

Finalmente WWE 2K19 è sbarcato su PlayStation 4, Xbox One e PC, proponendo una serie di novità in termini di contenuti. Dopo aver trascorso diverse ore in compagnia del gioco, vi raccontiamo le nostre impressioni sul titolo con una Video Recensione.

Grazie a una serie di piacevoli novità e migliorie, WWE 2K19 è ad oggi il miglior esponente della serie. La grande cura riposta nei dettagli e nella mole di contenuti si traduce in un perfetto omaggio al mondo del wrestling. Nonostante la ricchezza delle modalità ed una longevità davvero immensa, permangono alcuni difetti ancorati ad un gameplay ormai un po' vetusto: è un peccato che i limiti del combat system ostacolino la piena riuscita di un titolo realizzato con passione e fedeltà.

Nonostante tutto, consigliamo WWE 2K19 sia ai veri appassionati, sia a un pubblico più casual alla ricerca di una solida scazzottata, in grado come sempre di divertire e intrattenere. Confidiamo che l'arrivo delle nuove generazioni di console possa portare il brand di 2K a vincere finalmente l'Universal Championship, proponendo un'evoluzione significativa del comparto tecnico e del sistema di combattimento.

Per conoscere più a fondo il nostro parere su WWE 2K19, potete guardare la Video Recensione riportata in cima alla notizia.