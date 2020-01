WWE 2K20: 2K risolve il Millennium Bug con vent'anni di ritardo

Dal primo giorno dell'uscita, il nuovo capitolo della saga di WWE è stato funestato da problemi. La storia del gioco è stata infatti piuttosto travagliata, dato che la collaborazione con Yuke si è chiusa bruscamente lo scorso agosto, quando lo sviluppo del gioco in corso è stato affidato a Visual Concepts.

Gli sviluppatori si sono trovati a lavorare su un gioco già iniziato, dovendo far fronte a diverse difficoltà, che i risicati tempi di consegna hanno aggravato, consegnando così un gioco letteralmente pieno di bug di vario genere.

Uno degli ultimi è stato scoperto proprio con l'arrivo del nuovo anno. Sembra infatti che il gioco crashasse irrimediabilmente su tutte le piattaforme, a meno che non venisse settata manualmente la data nuovamente al 2019. Una sorta di "Millennium Bug" che si è presentato vent'anno dopo l'originale.

L'account ufficiale Twitter dell'assistenza clienti di 2K Games ha comunicato di aver risolto il problema, e che sarà sufficiente avviare nuovamente il gioco e scaricare in automatico l'ultima patch per non incappare più nel tedioso bug, ma è comunque un segnale di quanto ancora il videogioco soffra di difficoltà, magari anche banali, ma comunque fastidiose.

Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di WWE 2K20. Sembra inoltre che alcuni sviluppatori abbiano abbandonato il team e che possa esserci un budget ridotto per WWE 2K21: tutte le ultime novità le trovate sul nostro sito.