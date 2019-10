WWE 2K20: la community lamenta problemi di vario genere, arrivano i primi rimborsi

Altre testimonianze parlano di rimborsi effettuati ad alcuni giocatori che hanno contattato il servizio clienti di 2K Games, tuttavia non è chiaro se sia trattato di casi isolati oppure no.

Il topic aperto su ResetERA prosegue per decine di pagine e in molti lamentano un comparto tecnico arretrato , glitch grafici e in generale una scarsa cura per le animazioni ed i modelli dei personaggi, come potete vedere nei Tweet pubblicati qui sotto. Lamentele anche per i dialoghi che "scorrono" a velocità elevatissima, per le ambientazioni spoglie e tanti altri aspetti non proprio all'altezza delle aspettative.

WWE 2K20 è finalmente disponibile nei negozi tuttavia i primi giocatori non sembrano aver accolto benissimo il gioco targato 2K Games, accusando la compagnia di aver "risparmiato" su animali, modelli poligonali e altri aspetti tecnici, limitandosi per la maggior parte ad un copia e incolla dei precedenti episodi.

I'm rooting for the bullies lmao what is this. #WWE2K20 pic.twitter.com/HLJLMF1i6D — Kenny (@sinzhq) 14 ottobre 2019

WHAT THE FUCK IS THIS SHIT IM CRYING pic.twitter.com/Rntk868JGB — Travage (@An_styled) 14 ottobre 2019

Bianca Belair’s signature pony stiffer than a @BlueChew dick pic.twitter.com/HY1LK7wdvA — Jessi Davin (@jessithebuckeye) 14 ottobre 2019

Seriously took me about 2 minutes. https://t.co/Flnmmj03lI pic.twitter.com/doDRv2owuk — Friday Night TapDown (@wiretap804) 22 ottobre 2019