WWE 2K20 esce il 22 ottobre, dettagli su Deluxe e Collector's Edition

Dopo aver pubblicato i primi screenshot del gioco, 2K ha annunciato che WWE 2K20 uscirà ufficialmente il 22 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Gli atleti di copertina di quest'anno sono Becky Lynch e Roman Reigns: vediamoli, insieme a tutti i dettagli sul gioco e sulle edizioni Deluxe e Collector's.

WWE 2K20 uscirà in contemporanea mondiale martedì 22 Ottobre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. I giocatori che acquisteranno WWE 2K20 Deluxe Edition o WWE 2K20 Collector's Edition riceveranno contenuti bonus, incluse Superstar come: Chyna, Hulk Hogan, Mankind e The Rock, oltre all’edizione standard del gioco.

Contenuti di WWE 2K20 Deluxe Edition

Una copia del videogioco WWE 2K20 con confezione speciale Deluxe Edition.

con confezione speciale Deluxe Edition. Acceleratore : Decidi tu come vivere al meglio la tua esperienza in WWE 2K20 con l'Acceleratore, che permette di accedere a tutti i contenuti sbloccabili disponibili nella sezione "Acquistabili" all'uscita e controllare a tuo piacimento le valutazioni generali e gli attributi di tutti i personaggi giocabili.

: Decidi tu come vivere al meglio la tua esperienza in WWE 2K20 con l'Acceleratore, che permette di accedere a tutti i contenuti sbloccabili disponibili nella sezione "Acquistabili" all'uscita e controllare a tuo piacimento le valutazioni generali e gli attributi di tutti i personaggi giocabili. Inizio rapido per Il mio Giocatore : Sblocca e aumenta valutazioni e attributi de Il mio Giocatore per partire col piede giusto ne La mia Carriera, grazie a 25 punti attributo e 8 punti abilità aggiuntivi. Comprende anche un bonus da 25.000 VC per sbloccare Parti, Mosse e altro per la tua Superstar! Inoltre, comincia la tua carriera con tutti gli slot Potenziamento sbloccati, 15 Potenziamenti, 2.000 Gettoni e 400 Gettoni Deluxe.

: Sblocca e aumenta valutazioni e attributi de Il mio Giocatore per partire col piede giusto ne La mia Carriera, grazie a 25 punti attributo e 8 punti abilità aggiuntivi. Comprende anche un bonus da 25.000 VC per sbloccare Parti, Mosse e altro per la tua Superstar! Inoltre, comincia la tua carriera con tutti gli slot Potenziamento sbloccati, 15 Potenziamenti, 2.000 Gettoni e 400 Gettoni Deluxe. Contenuti digitali aggiuntivi 2K Originals (ulteriori dettagli verranno annunciati nel corso dell'estate).

(ulteriori dettagli verranno annunciati nel corso dell'estate). Contenuti bonus , incluse Superstar come: Chyna, Hulk Hogan, Mankind e The Rock.

, incluse Superstar come: Chyna, Hulk Hogan, Mankind e The Rock. Carte in edizione limitata per WWE SuperCard (solo per le versioni fisiche del gioco).

Informazioni su WWE 2K20 Collector’s Edition

Una copia del videogioco WWE 2K20 con confezione speciale Collector's Edition.

con confezione speciale Collector's Edition. Acceleratore : Decidi tu come vivere al meglio la tua esperienza in WWE 2K20 con l'Acceleratore, che permette di accedere a tutti i contenuti sbloccabili disponibili all'uscita dalla sezione Acquistabili e controllare a tuo piacimento le valutazioni generali e gli attributi di tutti personaggi giocabili.

: Decidi tu come vivere al meglio la tua esperienza in WWE 2K20 con l'Acceleratore, che permette di accedere a tutti i contenuti sbloccabili disponibili all'uscita dalla sezione Acquistabili e controllare a tuo piacimento le valutazioni generali e gli attributi di tutti personaggi giocabili. Inizio rapido per Il mio Giocatore : Sblocca e aumenta valutazioni e attributi de Il mio Giocatore per partire col piede giusto ne La mia Carriera grazie a 25 punti attributo e 8 punti abilità aggiuntivi. Comprende anche un bonus da 25.000 VC per sbloccare Parti, Mosse e altro per la tua Superstar! Inoltre, comincia la tua carriera con tutti gli slot Potenziamento sbloccati, 15 Potenziamenti, 2.000 Gettoni e 400 Gettoni Deluxe.

: Sblocca e aumenta valutazioni e attributi de Il mio Giocatore per partire col piede giusto ne La mia Carriera grazie a 25 punti attributo e 8 punti abilità aggiuntivi. Comprende anche un bonus da 25.000 VC per sbloccare Parti, Mosse e altro per la tua Superstar! Inoltre, comincia la tua carriera con tutti gli slot Potenziamento sbloccati, 15 Potenziamenti, 2.000 Gettoni e 400 Gettoni Deluxe. Contenuti digitali aggiuntivi 2K Originals (ulteriori dettagli verranno annunciati nel corso dell'estate).

(ulteriori dettagli verranno annunciati nel corso dell'estate). Contenuti bonus , incluse Superstar come: Chyna, Hulk Hogan, Mankind e The Rock.

, incluse Superstar come: Chyna, Hulk Hogan, Mankind e The Rock. Oggetti fisici da collezione : esclusivo WWE SmackDown! Ring Skirt Relic Piece 2002-2008, placca autografata in edizione limitata WWE Smackdown! Firmata da Kurt Angle, Rey Mysterio o Edge .

: esclusivo WWE SmackDown! Ring Skirt Relic Piece 2002-2008, placca autografata in edizione limitata WWE Smackdown! Firmata da Kurt Angle, Rey Mysterio o Edge . Carte in edizione limitata per WWE SuperCard.

I controlli ottimizzati sono stati pensati per rendere il gioco più accessibile ai meno esperti della serie, senza però togliere ai veterani il giusto senso di sfida. Inoltre, in WWE 2K20 sarà possibile combattere nei panni di Superstar di entrambi i generi sia ne La mia Carriera sia nei match Mixed Tag; quest’anno segna anche il ritorno delle richiestissime Torri WWE, sempre piene di nuove ed esaltanti sfide, tra cui una Torre incentrata sulla carriera di Roman Reigns.

Il gioco comprenderà inoltre un nuovo modello di servizio, WWE 2K20 Originals, pensato per offrire ai giocatori tantissimi contenuti aggiuntivi per 2K Showcase che aumenteranno drasticamente la rigiocabilità del titolo. Ognuno di questi WWE 2K20 Originals presenterà un nuovo mondo di gioco contraddistinto da un tema esclusivo; ulteriori dettagli verranno rivelati nel corso dei prossimi mesi. WWE 2K20 Originals è un contenuto scaricabile che potrebbe richiedere ulteriori acquisti.

Nelle parole di Chris Snyder, vicepresidente marketing di 2K: "Becky Lynch e Roman Reigns incarnano passione, costanza e determinazione ed entrambi, ciascuno a proprio modo, hanno scosso la WWE dalle fondamenta".

"Rappresentano perfettamente lo spirito di WWE 2K20, che presenterà tantissime novità richieste dai nostri fan. È stato proprio il nostro pubblico di appassionati a chiederci una modalità 2K Showcase e una modalità La mia CARRIERA tutte al femminile, e siamo stati ben lieti di accontentarlo. E non dimentichiamo i controlli ottimizzati e il nuovissimo servizio WWE 2K20 Originals. Non vediamo l’ora di potervi rivelare altri dettagli sul gioco".